***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Diğer Düzeltmeler0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259Transferler0 0 0 0 -180.048 0 0 0 34 41.299 118.645 -20.070 0 -20.070Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 98.551 -77.010 -39.622 -116.632Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.551 98.551 -39.622 58.929Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 0 -175.561 0 -175.561Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.531 0 -4.531 0 -4.531Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 192.019 0 -1.752 0 -1.752Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -192.675 4.510.705 -10.097 545.069 -4.338.769 7.931 -1.047.025 98.551 1.677.181 -151.907 1.525.274Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220Transferler0 0 0 0 -179.237 -470 0 -20.346 0 273.904 -73.851 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.546 201.408 -779.809 0 0 -55.284 -639.231 -30.815 -670.046Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.284 -55.284 -30.815 -86.099Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.546 201.408 -779.809 0 0 0 -583.947 0 -583.947Sermaye Arttırımı500.000 0 532 0 0 0 0 0 0 0 0 500.532 0 500.532Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 102.575 1.448 -391.175 4.721.242 -17.550 791.777 -4.658.531 7.931 -695.983 -55.284 2.306.450 -141.994 2.164.456Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.043.106 1.500.131Dönem Karı (Zararı)-86.099 58.929Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-86.099 58.929Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.971.759 1.592.921Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15, 16 511.234 443.879Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.029 9.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.024 7.449Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-995 2.338Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.211.954 1.026.754Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16, 18 -252.270 -205.161Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16, 18 1.464.224 1.231.915Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler469.005 206.006Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.070 351Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12, 18 -43.070 351Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-25.749 -58.742İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-25.749 -58.742Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.740 138.666Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-989 -18.926Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -989 -18.926Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -40.160Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 -194.395 -114.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-732.760 -83.142Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-511.237 -311.612İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.048 -29.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-477.189 -282.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler236.114 836.104İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)225.523 827.052İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.591 9.052Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-140.098 -440.256Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-140.098 -440.256İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)312.006 185.874Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.050 -23.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-707.007 -463.926İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.681 -5.633İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-708.688 -458.293Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.685 46.882İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)64.685 46.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.827 87.548Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10.720 107.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)35.107 -19.554Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.152.900 1.568.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.594 -1.140Vergi İadeleri (Ödemeleri)-107.200 -67.437YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-188.721 242.239Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 249.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.830 37.818Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.374 37.806Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.456 12Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-260.331 -113.537Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-249.297 -112.811Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.034 -726Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.574Alınan Temettüler65.780 51.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-622.365 -1.762.422Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri194.096 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri194.096 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.018.552 2.177.375Kredilerden Nakit Girişleri9 499.748 1.424.165İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 3.518.804 753.210Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.494.324 -2.395.205Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.737.679 -1.790.341İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -756.645 -604.864İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-70.399 13.512Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -16.623 -26.609Ödenen Faiz9 -1.212.554 -1.240.375Alınan Faiz118.939 78.492Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -160.052 -369.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)232.020 -20.052Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-59.761 -141.765NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.259 -161.817DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ709.909 823.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 882.168 661.304Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 962.520 728.314Finansal Yatırımlar264.048 258.578Ticari Alacaklar2.023.395 1.423.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 93.785 59.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.929.610 1.364.255Diğer Alacaklar1.098.965 983.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 1.062.886 936.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.079 46.713İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 475.275 349.605Türev Araçlar12 0 3.749Stoklar164.216 131.166Peşin Ödenmiş Giderler31.916 41.243İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.916 41.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.473 37Diğer Dönen Varlıklar134.520 127.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 134.520 127.844ARA TOPLAM5.158.328 4.047.594TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.158.328 4.047.594DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Ticari Alacaklar28.708 43.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.708 43.287Diğer Alacaklar1.636.561 1.360.233İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 1.636.384 1.360.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar177 134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar219.737 79.639Diğer Sözleşme Varlıkları8 219.737 79.639İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.471.986 2.534.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar784.817 681.368Maddi Duran Varlıklar7 10.667.258 10.610.791Kullanım Hakkı Varlıkları88.269 36.003Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.460.995 1.506.887Peşin Ödenmiş Giderler2.122 204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.122 204Ertelenmiş Vergi Varlığı556.403 488.843Diğer Duran Varlıklar0 13.283İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 0 13.283TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.917.102 17.354.975TOPLAM VARLIKLAR23.075.430 21.402.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar968.008 1.614.606İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.863 41.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9,19 43.863 41.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar924.145 1.572.720Banka Kredileri9 593.163 1.020.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 48.317 19.922İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 115.708 412.147Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 166.957 119.773Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.201.897 2.875.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.201.897 2.875.471Banka Kredileri9 3.352.240 2.661.172İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 849.657 214.299Ticari Borçlar1.155.383 1.814.581İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 55.705 54.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.099.678 1.760.557Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar30.708 17.415Diğer Borçlar1.147.047 1.334.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,19 3.829 367.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.143.218 966.412Türev Araçlar12 81.195 83.856Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.970 91.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 32.970 91.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü64.589 56.489Kısa Vadeli Karşılıklar12.822 13.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.822 13.817Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler205.100 125.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 205.100 125.657ARA TOPLAM7.899.719 8.027.850TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.899.719 8.027.850UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.276.331 10.053.106İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.276.331 10.053.106Banka Kredileri9 9.608.441 9.969.103Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 73.613 35.161İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 2.594.277 48.842Türev Araçlar12 147.870 243.452Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)949 0Uzun Vadeli Karşılıklar59.362 44.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar59.362 44.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü526.743 736.941TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.011.255 11.077.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.910.974 19.105.349ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.306.450 2.445.149Ödenmiş Sermaye14 2.500.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.448 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-391.175 -391.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.703.692 4.888.945Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.703.692 4.888.945Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 4.721.242 4.900.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.550 -11.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.866.754 -3.268.007Yabancı Para Çevrim Farkları791.777 590.369Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.658.531 -3.858.376Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 -4.658.531 -3.858.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.931Yasal Yedekler14 7.931 7.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-695.983 -969.887Net Dönem Karı veya Zararı-55.284 73.851Kontrol Gücü Olmayan Paylar-141.994 -147.929TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.164.456 2.297.220TOPLAM KAYNAKLAR23.075.430 21.402.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat7.428.134 5.995.896 2.766.053 2.049.416Satışların Maliyeti15 -5.951.622 -4.797.891 -2.169.315 -1.534.303TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.476.512 1.198.005 596.738 515.113BRÜT KAR (ZARAR)1.476.512 1.198.005 596.738 515.113Genel Yönetim Giderleri15 -250.758 -192.049 -87.255 -67.451Pazarlama Giderleri15 -27.527 -28.990 -9.380 -9.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 849.329 515.406 300.473 168.721Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -342.612 -197.742 -123.660 -79.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.704.944 1.294.630 676.916 527.921Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 989 59.086 0 677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25.749 58.742 32.443 33.155FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.731.682 1.412.458 709.359 561.753Finansman Gelirleri18 886.697 1.049.587 162.498 421.497Finansman Giderleri18 -2.670.738 -2.264.450 -864.826 -835.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-52.359 197.595 7.031 147.656Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.740 -138.666 -49.305 -129.101Dönem Vergi (Gideri) Geliri-115.160 -83.016 -49.770 -36.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri81.420 -55.650 465 -92.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-86.099 58.929 -42.274 18.555DÖNEM KARI (ZARARI)-86.099 58.929 -42.274 18.555Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-30.815 -39.622 -10.708 -25.664Ana Ortaklık Payları-55.284 98.551 -31.566 44.219Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) -0,02700000 0,04900000 -0,01500000 0,02200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.546 1.362.454 174 -1.294Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 1.705.406 0 -127Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.932 -1.183 218 -1.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.386 -341.769 -44 362Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -342.029 0 26Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.386 260 -44 336Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-578.401 -1.538.015 1.353 -795.091Yabancı Para Çevrim Farkları201.408 172.771 -18.206 75.106Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)201.408 172.771 -18.206 75.106Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-974.761 -2.138.483 24.449 -1.087.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler194.952 427.697 -4.890 217.550Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi194.952 427.697 -4.890 217.550DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-583.947 -175.561 1.527 -796.385TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-670.046 -116.632 -40.747 -777.830Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-30.815 -39.622 -10.708 -25.664Ana Ortaklık Payları-639.231 -77.010 -30.039 -752.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974887BIST