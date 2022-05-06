***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220Transferler0 0 0 0 -35.470 -418 0 -20.346 0 130.085 -73.851 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 -21.422 -471.903 -13.013 -484.916Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.422 -21.422 -13.013 -34.435Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 0 -450.481 0 -450.481Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.865.009 -13.625 754.074 -4.491.235 7.931 -839.802 -21.422 1.973.246 -124.192 1.849.054Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 102.575 1.448 -391.175 10.994.165 -17.923 1.374.130 -7.550.224 7.931 -624.021 -86.447 6.310.459 -128.566 6.181.893Transferler0 0 0 0 -174.779 0 0 0 0 88.332 86.447 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -11.149 218.544 -622.437 0 0 86.390 -328.652 -13.214 -341.866Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.390 86.390 -13.214 73.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -11.149 218.544 -622.437 0 0 0 -415.042 0 -415.042Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 102.575 1.448 -391.175 10.819.386 -29.072 1.592.674 -8.172.661 7.931 -535.689 86.390 5.981.807 -141.780 5.840.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-285.120 369.858Dönem Karı (Zararı)73.176 -34.435Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)73.176 -34.435Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.191.082 635.929Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16, 17 313.687 169.423Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.363 699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.472 1.957Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.891 -1.258Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler638.014 320.568Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17, 18 -172.343 -102.030Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17, 18 810.357 422.598Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler835.225 252.024Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-158.107 -31.460Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13, 18 -158.107 -31.460Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-27.297 -22.430İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-27.297 -22.430Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler127.443 -6.605Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -976Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -976Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 -546.246 -45.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.523.269 -186.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-939.706 -134.171İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.343 -31.999İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-776.363 -102.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.711.502 70.046İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.702.419 77.516İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.083 -7.470Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-19.254 1.008Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-19.254 1.008İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)182.172 87.877Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-113.737 -42.909Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.100.399 -179.603İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.667 10.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.095.732 -190.461Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.387 17.236İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)46.387 17.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-68.028 -5.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-65.801 -33.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.227 27.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-259.011 415.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.431 -573Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.678 -44.614YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-82.511 -49.361Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.267Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.267Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.511 -52.628Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.243 -47.668Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-268 -4.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI317.170 -538.761Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.142.379 537.302Kredilerden Nakit Girişleri6 2.802.866 166.125İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 339.513 371.177Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.817.406 -702.713Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.565.806 -440.173İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -251.600 -262.540İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış1.372 40.501Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -14.132 -8.510Ödenen Faiz6 -811.712 -341.697Alınan Faiz68.495 35.087Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -251.826 -98.731YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.461 -218.264Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-50.034 -38.062NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-100.495 -256.326DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.161.644 709.909DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.061.149 453.583Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.153.939 1.171.070Finansal Yatırımlar9 333.104 298.976Ticari Alacaklar3.810.508 2.846.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 346.553 182.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.463.955 2.664.225Diğer Alacaklar2.493.300 944.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,19 2.450.828 911.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 42.472 32.621İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 776.193 694.125Türev Araçlar13 71.819 57.115Stoklar352.767 239.030Peşin Ödenmiş Giderler75.304 46.319İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler75.304 46.319Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 9.767 9.532Diğer Dönen Varlıklar202.216 164.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 202.216 164.562ARA TOPLAM9.278.917 6.471.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.278.917 6.471.306DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Ticari Alacaklar58.467 51.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar58.467 51.481Diğer Alacaklar4.225.924 3.227.990İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,19 4.052.670 3.074.954İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 173.254 153.036Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar38.631 19.377Diğer Sözleşme Varlıkları38.631 19.377İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 3.985.815 3.331.766Türev Araçlar13 19.998 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.343.253 1.181.148Maddi Duran Varlıklar10 18.752.644 18.787.818Kullanım Hakkı Varlıkları154.350 162.309Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.481.244 1.501.186Peşin Ödenmiş Giderler8.691 8.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.691 8.975Ertelenmiş Vergi Varlığı15 737.855 671.747Diğer Duran Varlıklar10.515 11.069İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 10.515 11.069TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.817.633 28.955.112TOPLAM VARLIKLAR40.096.550 35.426.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.532.892 1.270.673İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.157 35.551Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6,19 14.157 35.551İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.518.735 1.235.122Banka Kredileri6 2.027.537 905.107İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 304.688 164.037Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 186.510 165.978Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.494.253 4.334.885İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.494.253 4.334.885Banka Kredileri6 4.197.404 3.277.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 51.665 50.888İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 1.245.184 1.006.354Ticari Borçlar3.346.455 2.189.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 85.788 80.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.260.667 2.109.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar40.213 18.272Diğer Borçlar1.623.654 1.235.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,19 9.028 7.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.614.626 1.228.029Türev Araçlar13 0 109.531Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)115.767 144.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)115.767 144.220Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 22.802 5.758Kısa Vadeli Karşılıklar20.431 15.540Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20.431 15.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler181.455 177.170İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 181.455 177.170ARA TOPLAM13.377.922 9.501.761TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.377.922 9.501.761UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.458.425 18.174.197İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.458.425 18.174.197Banka Kredileri6 15.311.833 14.337.735Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 147.073 155.841İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 3.999.519 3.680.621Diğer Borçlar7.076 6.365İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,19 7.076 6.365Türev Araçlar13 0 162.574Uzun Vadeli Karşılıklar88.100 68.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar88.100 68.296Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.325.000 1.331.332TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.878.601 19.742.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.256.523 29.244.525ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.981.807 6.310.459Ödenmiş Sermaye14 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları14 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.448 1.448Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-391.175 -391.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.790.314 10.976.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.790.314 10.976.242Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 10.819.386 10.994.165Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.072 -17.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.579.987 -6.176.094Yabancı Para Çevrim Farkları1.592.674 1.374.130Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.172.661 -7.550.224Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.172.661 -7.550.224Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.931Yasal Yedekler14 7.931 7.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-535.689 -624.021Net Dönem Karı veya Zararı86.390 -86.447Kontrol Gücü Olmayan Paylar-141.780 -128.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.840.027 6.181.893TOPLAM KAYNAKLAR40.096.550 35.426.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.961.590 2.407.147Satışların Maliyeti16 -5.028.072 -2.028.323TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)933.518 378.824BRÜT KAR (ZARAR)933.518 378.824Genel Yönetim Giderleri16 -124.481 -79.559Pazarlama Giderleri16 -18.416 -9.883Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.132.238 254.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -479.099 -112.837ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.443.760 430.685Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 976Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27.297 22.430FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.471.057 454.091Finansman Gelirleri18 1.164.523 472.992Finansman Giderleri18 -2.434.961 -968.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)200.619 -41.040Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-127.443 6.605Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -41.487 -13.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -85.956 20.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.176 -34.435DÖNEM KARI (ZARARI)73.176 -34.435Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.214 -13.013Ana Ortaklık Payları86.390 -21.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına / Kazanç /(Kayıp) 0,03500000 -0,01100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.149 -1.673Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.936 -2.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.787 418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.787 418Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-403.893 -448.808Yabancı Para Çevrim Farkları218.544 163.705Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)218.544 163.705Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-778.046 -765.641Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-778.046 -765.641Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler155.609 153.128Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi155.609 153.128DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-415.042 -450.481TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-341.866 -484.916Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.214 -13.013Ana Ortaklık Payları-328.652 -471.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027344BIST