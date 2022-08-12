***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 18:29
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220
Transferler
-107.366 -418 -20.346 201.981 -73.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.720 219.614 -799.368 -23.718 -609.192 -20.107 -629.299
Dönem Karı (Zararı)
-23.718 -23.718 -20.107 -43.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.720 219.614 -799.368 -585.474 0 -585.474
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
36.750 36.750
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.793.113 -17.672 809.983 -4.678.090 7.931 -767.906 -23.718 1.835.957 -131.286 1.704.671
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 102.575 1.448 -391.175 10.994.165 -17.923 1.374.130 -7.550.224 7.931 -624.021 -86.447 6.310.459 -128.566 6.181.893
Transferler
-349.559 263.112 86.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.243.613 -12.268 174.802 -1.506.484 41.057 3.940.720 -38.451 3.902.269
Dönem Karı (Zararı)
41.057 41.057 -38.451 2.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.243.613 -12.268 174.802 -1.506.484 0 3.899.663 0 3.899.663
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 102.575 1.448 -391.175 15.888.219 -30.191 1.548.932 -9.056.708 7.931 -360.909 41.057 10.251.179 -167.017 10.084.162
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.614.429 876.450
Dönem Karı (Zararı)
2.606 -43.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.606 -43.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.792.807 1.353.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 629.919 340.452
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.619 6.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.004 7.640
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.615 -1.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.279.337 725.867
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -343.877 -176.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 1.623.214 902.475
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.886.378 437.412
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-162.394 -16.303
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13,18 -162.394 -16.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.382 6.694
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9.382 6.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
193.037 -15.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.973 -989
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.973 -989
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -1.054.498 -130.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.141.107 -360.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.321.295 -415.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-125.346 -18.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.195.949 -397.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.715.572 296.755
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.695.217 326.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.355 -29.427
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
424.889 194.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-406.952 904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.971.161 -499.088
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
139.467 -36.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.831.694 -462.853
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-137.055 -13.086
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-137.055 -13.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.117 35.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.117 35.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.400 38.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-151.208 -32.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
114.808 71.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.654.306 948.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.199 -1.215
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.678 -71.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-212.997 -96.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.939 3.364
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.939 3.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-217.936 -165.703
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-217.777 -156.076
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159 -9.627
Alınan Temettüler
0 65.780
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-264.215 847.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.196.331 3.480.957
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.344.304 357.069
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 852.027 3.123.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.874.775 -1.874.008
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.152.835 -1.399.738
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -721.940 -474.270
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3.017 -38.920
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -31.282 -11.661
Ödenen Faiz
6 -1.358.115 -713.097
Alınan Faiz
159.675 80.076
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -359.066 -75.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.137.217 1.627.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-138.424 -129.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
998.793 1.498.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.161.644 709.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.160.437 2.208.355
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.220.058 1.171.070
Finansal Yatırımlar
9 379.910 298.976
Ticari Alacaklar
4.206.715 2.846.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 321.445 182.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.885.270 2.664.225
Diğer Alacaklar
2.938.342 944.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,19 2.824.807 911.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 113.535 32.621
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 899.719 694.125
Türev Araçlar
13 25.811 57.115
Stoklar
645.982 239.030
Peşin Ödenmiş Giderler
75.329 46.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.329 46.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
208 9.532
Diğer Dönen Varlıklar
280.169 164.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 280.169 164.562
ARA TOPLAM
11.672.243 6.471.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.672.243 6.471.306
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
9 246 246
Ticari Alacaklar
66.129 51.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.129 51.481
Diğer Alacaklar
4.731.380 3.227.990
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,19 4.592.923 3.074.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 138.457 153.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
156.432 19.377
Diğer Sözleşme Varlıkları
156.432 19.377
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 4.406.406 3.331.766
Türev Araçlar
13 138.839 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.370.460 1.181.148
Maddi Duran Varlıklar
10 25.229.812 18.787.818
Kullanım Hakkı Varlıkları
145.735 162.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.461.958 1.501.186
Peşin Ödenmiş Giderler
8.444 8.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.444 8.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 770.319 671.747
Diğer Duran Varlıklar
25.739 11.069
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 25.739 11.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.511.899 28.955.112
TOPLAM VARLIKLAR
50.184.142 35.426.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.758.578 1.270.673
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 35.551
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,19 0 35.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.758.578 1.235.122
Banka Kredileri
6 2.172.959 905.107
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 395.513 164.037
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 190.106 165.978
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.396.186 4.334.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.396.186 4.334.885
Banka Kredileri
6 5.194.200 3.277.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 57.940 50.888
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 1.144.046 1.006.354
Ticari Borçlar
4.267.014 2.189.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 220.859 80.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.046.155 2.109.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.028 18.272
Diğer Borçlar
1.928.316 1.235.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,19 11.236 7.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.917.080 1.228.029
Türev Araçlar
13 4.330 109.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
86.581 144.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
86.581 144.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.169 5.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.155 15.540
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.155 15.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
326.861 177.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 326.861 177.170
ARA TOPLAM
15.895.218 9.501.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.895.218 9.501.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.683.372 18.174.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.683.372 18.174.197
Banka Kredileri
6 17.053.522 14.337.735
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 131.417 155.841
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 4.498.433 3.680.621
Diğer Borçlar
7.278 6.365
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,19 7.278 6.365
Türev Araçlar
13 0 162.574
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.202 68.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
95.202 68.296
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 2.418.910 1.331.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.204.762 19.742.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.099.980 29.244.525
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.251.179 6.310.459
Ödenmiş Sermaye
14 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.448 1.448
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-391.175 -391.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.858.028 10.976.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.858.028 10.976.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 15.888.219 10.994.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.191 -17.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.507.776 -6.176.094
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.548.932 1.374.130
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.056.708 -7.550.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.931
Yasal Yedekler
14 7.931 7.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-360.909 -624.021
Net Dönem Karı veya Zararı
41.057 -86.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-167.017 -128.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.084.162 6.181.893
TOPLAM KAYNAKLAR
50.184.142 35.426.418
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 12.157.379 4.662.081 6.195.789 2.254.934
Satışların Maliyeti
3,16 -10.381.929 -3.782.307 -5.353.857 -1.753.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.775.450 879.774 841.932 500.950
BRÜT KAR (ZARAR)
1.775.450 879.774 841.932 500.950
Genel Yönetim Giderleri
16 -266.855 -163.503 -142.374 -83.944
Pazarlama Giderleri
16 -36.206 -18.147 -17.790 -8.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.179.543 548.856 1.047.305 294.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -875.094 -218.952 -395.995 -106.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.776.838 1.028.028 1.333.078 597.343
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.973 989 1.973 13
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-9.382 -6.694 -36.679 -29.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.769.429 1.022.323 1.298.372 568.232
Finansman Gelirleri
18 2.379.125 724.199 1.214.602 251.207
Finansman Giderleri
18 -4.952.911 -1.805.912 -2.517.950 -837.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
195.643 -59.390 -4.976 -18.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-193.037 15.565 -65.594 8.960
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -96.865 -65.390 -55.378 -51.394
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -96.172 80.955 -10.216 60.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.606 -43.825 -70.570 -9.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.606 -43.825 -70.570 -9.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.451 -20.107 -25.237 -7.094
Ana Ortaklık Payları
41.057 -23.718 -45.333 -2.296
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01600000 -0,01200000 -0,01800000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.231.345 -5.720 5.242.494 -4.047
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.516.135 0 6.516.135 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.335 -7.150 -1.399 -5.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.269.455 1.430 -1.272.242 1.012
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.272.522 0 -1.272.522 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.067 1.430 280 1.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.331.682 -579.754 -927.789 -130.946
Yabancı Para Çevrim Farkları
174.802 219.614 -43.742 55.909
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
174.802 219.614 -43.742 55.909
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.883.105 -999.210 -1.105.059 -233.569
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.883.105 -999.210 -1.105.059 -233.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
376.621 199.842 221.012 46.714
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
376.621 199.842 221.012 46.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.899.663 -585.474 4.314.705 -134.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.902.269 -629.299 4.244.135 -144.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.451 -20.107 -25.237 -7.094
Ana Ortaklık Payları
3.940.720 -609.192 4.269.372 -137.289
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055167
BIST