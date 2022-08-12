***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220Transferler-107.366 -418 -20.346 201.981 -73.851Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.720 219.614 -799.368 -23.718 -609.192 -20.107 -629.299Dönem Karı (Zararı)-23.718 -23.718 -20.107 -43.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.720 219.614 -799.368 -585.474 0 -585.474Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler36.750 36.750Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.793.113 -17.672 809.983 -4.678.090 7.931 -767.906 -23.718 1.835.957 -131.286 1.704.671Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 102.575 1.448 -391.175 10.994.165 -17.923 1.374.130 -7.550.224 7.931 -624.021 -86.447 6.310.459 -128.566 6.181.893Transferler-349.559 263.112 86.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.243.613 -12.268 174.802 -1.506.484 41.057 3.940.720 -38.451 3.902.269Dönem Karı (Zararı)41.057 41.057 -38.451 2.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.243.613 -12.268 174.802 -1.506.484 0 3.899.663 0 3.899.663Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 102.575 1.448 -391.175 15.888.219 -30.191 1.548.932 -9.056.708 7.931 -360.909 41.057 10.251.179 -167.017 10.084.162Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.614.429 876.450Dönem Karı (Zararı)2.606 -43.825Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.606 -43.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.792.807 1.353.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 629.919 340.452Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.619 6.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.004 7.640Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.615 -1.098Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.279.337 725.867Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17,18 -343.877 -176.608Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17,18 1.623.214 902.475Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.886.378 437.412Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-162.394 -16.303Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13,18 -162.394 -16.303Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9.382 6.694İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler9.382 6.694Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler193.037 -15.565Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.973 -989Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.973 -989Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 -1.054.498 -130.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.141.107 -360.917Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.321.295 -415.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-125.346 -18.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.195.949 -397.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.715.572 296.755İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.695.217 326.182İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.355 -29.427İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)424.889 194.912Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-406.952 904Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.971.161 -499.088İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)139.467 -36.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.831.694 -462.853Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-137.055 -13.086Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-137.055 -13.086Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.117 35.823İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)80.117 35.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.400 38.694Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-151.208 -32.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)114.808 71.481Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.654.306 948.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.199 -1.215Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.678 -71.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-212.997 -96.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.939 3.364Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.939 3.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-217.936 -165.703Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-217.777 -156.076Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-159 -9.627Alınan Temettüler0 65.780FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-264.215 847.640Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.196.331 3.480.957Kredilerden Nakit Girişleri6 3.344.304 357.069İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 852.027 3.123.888Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.874.775 -1.874.008Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.152.835 -1.399.738İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -721.940 -474.270İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış3.017 -38.920Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -31.282 -11.661Ödenen Faiz6 -1.358.115 -713.097Alınan Faiz159.675 80.076Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -359.066 -75.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.137.217 1.627.531Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-138.424 -129.085NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)998.793 1.498.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.161.644 709.909DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.160.437 2.208.355Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.220.058 1.171.070Finansal Yatırımlar9 379.910 298.976Ticari Alacaklar4.206.715 2.846.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 321.445 182.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.885.270 2.664.225Diğer Alacaklar2.938.342 944.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,19 2.824.807 911.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 113.535 32.621İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 899.719 694.125Türev Araçlar13 25.811 57.115Stoklar645.982 239.030Peşin Ödenmiş Giderler75.329 46.319İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler75.329 46.319Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar208 9.532Diğer Dönen Varlıklar280.169 164.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 280.169 164.562ARA TOPLAM11.672.243 6.471.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.672.243 6.471.306DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar9 246 246Ticari Alacaklar66.129 51.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar66.129 51.481Diğer Alacaklar4.731.380 3.227.990İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,19 4.592.923 3.074.954İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 138.457 153.036Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar156.432 19.377Diğer Sözleşme Varlıkları156.432 19.377İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 4.406.406 3.331.766Türev Araçlar13 138.839 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.370.460 1.181.148Maddi Duran Varlıklar10 25.229.812 18.787.818Kullanım Hakkı Varlıkları145.735 162.309Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.461.958 1.501.186Peşin Ödenmiş Giderler8.444 8.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.444 8.975Ertelenmiş Vergi Varlığı15 770.319 671.747Diğer Duran Varlıklar25.739 11.069İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 25.739 11.069TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.511.899 28.955.112TOPLAM VARLIKLAR50.184.142 35.426.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.758.578 1.270.673İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 35.551Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6,19 0 35.551İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.758.578 1.235.122Banka Kredileri6 2.172.959 905.107İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 395.513 164.037Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 190.106 165.978Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.396.186 4.334.885İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.396.186 4.334.885Banka Kredileri6 5.194.200 3.277.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 57.940 50.888İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 1.144.046 1.006.354Ticari Borçlar4.267.014 2.189.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 220.859 80.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.046.155 2.109.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar41.028 18.272Diğer Borçlar1.928.316 1.235.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,19 11.236 7.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.917.080 1.228.029Türev Araçlar13 4.330 109.531Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)86.581 144.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)86.581 144.220Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü63.169 5.758Kısa Vadeli Karşılıklar23.155 15.540Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23.155 15.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler326.861 177.170İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 326.861 177.170ARA TOPLAM15.895.218 9.501.761TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.895.218 9.501.761UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.683.372 18.174.197İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.683.372 18.174.197Banka Kredileri6 17.053.522 14.337.735Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 131.417 155.841İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 4.498.433 3.680.621Diğer Borçlar7.278 6.365İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,19 7.278 6.365Türev Araçlar13 0 162.574Uzun Vadeli Karşılıklar95.202 68.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar95.202 68.296Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 2.418.910 1.331.332TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.204.762 19.742.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.099.980 29.244.525ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.251.179 6.310.459Ödenmiş Sermaye14 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları14 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.448 1.448Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-391.175 -391.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.858.028 10.976.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.858.028 10.976.242Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 15.888.219 10.994.165Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.191 -17.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.507.776 -6.176.094Yabancı Para Çevrim Farkları1.548.932 1.374.130Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.056.708 -7.550.224Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.931Yasal Yedekler14 7.931 7.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-360.909 -624.021Net Dönem Karı veya Zararı41.057 -86.447Kontrol Gücü Olmayan Paylar-167.017 -128.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.084.162 6.181.893TOPLAM KAYNAKLAR50.184.142 35.426.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 12.157.379 4.662.081 6.195.789 2.254.934Satışların Maliyeti3,16 -10.381.929 -3.782.307 -5.353.857 -1.753.984TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.775.450 879.774 841.932 500.950BRÜT KAR (ZARAR)1.775.450 879.774 841.932 500.950Genel Yönetim Giderleri16 -266.855 -163.503 -142.374 -83.944Pazarlama Giderleri16 -36.206 -18.147 -17.790 -8.264Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.179.543 548.856 1.047.305 294.716Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -875.094 -218.952 -395.995 -106.115ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.776.838 1.028.028 1.333.078 597.343Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.973 989 1.973 13Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-9.382 -6.694 -36.679 -29.124FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.769.429 1.022.323 1.298.372 568.232Finansman Gelirleri18 2.379.125 724.199 1.214.602 251.207Finansman Giderleri18 -4.952.911 -1.805.912 -2.517.950 -837.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)195.643 -59.390 -4.976 -18.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-193.037 15.565 -65.594 8.960Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -96.865 -65.390 -55.378 -51.394Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -96.172 80.955 -10.216 60.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.606 -43.825 -70.570 -9.390DÖNEM KARI (ZARARI)2.606 -43.825 -70.570 -9.390Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-38.451 -20.107 -25.237 -7.094Ana Ortaklık Payları41.057 -23.718 -45.333 -2.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01600000 -0,01200000 -0,01800000 -0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.231.345 -5.720 5.242.494 -4.047Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.516.135 0 6.516.135 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.335 -7.150 -1.399 -5.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.269.455 1.430 -1.272.242 1.012Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.272.522 0 -1.272.522 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.067 1.430 280 1.012Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.331.682 -579.754 -927.789 -130.946Yabancı Para Çevrim Farkları174.802 219.614 -43.742 55.909Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)174.802 219.614 -43.742 55.909Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.883.105 -999.210 -1.105.059 -233.569Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.883.105 -999.210 -1.105.059 -233.569Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler376.621 199.842 221.012 46.714Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi376.621 199.842 221.012 46.714DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.899.663 -585.474 4.314.705 -134.993TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.902.269 -629.299 4.244.135 -144.383Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-38.451 -20.107 -25.237 -7.094Ana Ortaklık Payları3.940.720 -609.192 4.269.372 -137.289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055167BIST