***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
05.06.2020 12:38
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.
Değişikliğin Nedeni
Rapor sayfasında sehven taslak ibaresinin bulunması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
04.06.2020 tarihli finansal rapor açıklamamızda, açıklamanın ekinde bulunan finansal raporun sayfasında sehven taslak ibaresi bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849385
BIST
13:26109.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 149,39
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:266,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 39,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 39,9800
|
6,7752
En Düşük
6,7351
13:267,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8100
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:263,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,01
|Açılış
|: 3,84
|
|Önceki Kapanış
|: 3,85
|
3,87
En Düşük
3,83
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|235.477
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.509.260
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.648.407
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|41.500.993
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.419.344
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,47
|4.122.593
|% -6,02
|
|THYAO
|12,72
|541.914.553
|% 1,03
|
|GARAN
|8,14
|378.149.105
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,75
|323.001.894
|% 2,54
|
|PETKM
|3,79
|295.895.473
|% -1,81
|
|BIMAS
|68,25
|220.529.757
|% -1,09
|
|PETKM
|3,79
|295.895.473
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,64
|106.428.283
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,24
|74.341.366
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,32
|70.897.330
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.898.647
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5276
|8,5704
|% 0,56
|
|Frank
|7,0384
|7,0808
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-9,03
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.435
|-12,40
|
|Tam
|2.477
|2.502
|-16,50
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|-6,20
|
|Çeyrek
|605
|612
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,15
|41,15
|1,17
|