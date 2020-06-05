***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.Değişikliğin NedeniRapor sayfasında sehven taslak ibaresinin bulunmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar04.06.2020 tarihli finansal rapor açıklamamızda, açıklamanın ekinde bulunan finansal raporun sayfasında sehven taslak ibaresi bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849385BIST