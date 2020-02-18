***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
18.02.2020 09:57
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sn. Sinan Ak'ın 17.02.2020 tarihinde Bloomberg HT'de katıldığı "Finans Merkezi" programında yaptığı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ hakkında geleceğe yönelik değerlendirmelerini içeren açıklamaları kurumsal internet sitemizin "Basında Zorlu Enerji" bölümünde yer almaktadır. Bu açıklama 2020 yılı içinde geleceğe yönelik yapılan birinci özel durum açıklamamızdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819808
BIST
10:13120.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -720,48
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.925
10:136,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0632
En Düşük
6,0411
10:136,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5695
En Düşük
6,5466
10:13309,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,69
|Açılış
|: 309,05
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
309,25
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|158
|% 10,00
|
|SANEL
|4,15
|13.903
|% 9,21
|
|TSPOR
|6,10
|53.687.624
|% 9,12
|
|MRSHL
|55,90
|2.848.062
|% 7,81
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|34,40
|11.603.539
|% -13,09
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|THYAO
|15,16
|103.143.765
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,50
|101.232.778
|% 1,45
|
|ODAS
|2,33
|65.593.216
|% -1,27
|
|PETKM
|4,10
|60.288.719
|% -1,44
|
|GUBRF
|18,30
|59.450.989
|% 1,22
|
|GSRAY
|3,50
|101.232.778
|% 1,45
|
|ODAS
|2,33
|65.593.216
|% -1,27
|
|PETKM
|4,10
|60.288.719
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,94
|35.827.591
|% -1,01
|
|VKGYO
|3,06
|31.531.753
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8489
|7,8883
|% 0,16
|
|Frank
|6,1571
|6,1942
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6106
|1,6187
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|5,72
|
|Altın Gr.
|309
|309
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|-0,62
|
Seans Raporu
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