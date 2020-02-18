***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZorlu Enerji Grubu Başkanı Sn. Sinan Ak'ın 17.02.2020 tarihinde Bloomberg HT'de katıldığı "Finans Merkezi" programında yaptığı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ hakkında geleceğe yönelik değerlendirmelerini içeren açıklamaları kurumsal internet sitemizin "Basında Zorlu Enerji" bölümünde yer almaktadır. Bu açıklama 2020 yılı içinde geleceğe yönelik yapılan birinci özel durum açıklamamızdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819808BIST