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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

18.02.2020 09:57
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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Açıklamalar

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sn. Sinan Ak'ın 17.02.2020 tarihinde Bloomberg HT'de katıldığı "Finans Merkezi" programında yaptığı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ hakkında geleceğe yönelik değerlendirmelerini içeren açıklamaları kurumsal internet sitemizin "Basında Zorlu Enerji" bölümünde yer almaktadır. Bu açıklama 2020 yılı içinde geleceğe yönelik yapılan birinci özel durum açıklamamızdır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819808


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