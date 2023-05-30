***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında paylaşılan 2023 yılına ilişkin beklentiler aşağıda sunulmaktadır.Üretimden elektrik satışı: 2.400 – 2.500 GWhTicari elektrik satışı: 6.000 – 7.000 GWhDoğal gaz (dağıtım ve taşıma): 2.300 – 2.400 milyon Sm3Satış gelirleri: 38.000 – 42.000 milyon TLFAVÖK: 10.000 – 12.000 milyon TLİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154805BIST