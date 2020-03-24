***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Tarihi 22.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 2019 yılı hesap döneminde zarar edilmesi sebebiyle kar dağıtılamayacağına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 OGK İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 24 Mart 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:1- Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831703BIST