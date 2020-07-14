***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Tarihi 18.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Gündemin 5'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,5 - İlgili alana maddenin uzun olduğundan dolayı yazılamadığı için ilgili madde pdf olarak ekte yer verilmiştir6 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Zoren SPK 31.12.2019 imzalı-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Zorlu Yenilenebilir Enerji_Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ayrılma Hakkı Doğmadığına Dair Yönetim Kurulu Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Zorlu Enerji 2020 OUGK Gundem YKK-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar859866 numaralı açıklamamıza ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısının devamıdır.Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 14 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18.08.2020 Salı günü saat 14:00'te Büyükdere Cd. No: 199 Levent 199 Şişli//İstanbul adresinde yapılmasına,2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859875BIST