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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2021 14:10



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.01.2021
Genel Kurul Tarihi 19.02.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 34394 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911803


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