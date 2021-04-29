***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.04.2021Genel Kurul Tarihi 27.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 2020 hesap dönemine ait kârın geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,9 - 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Zorlu Enerji - OGK 2020 İlan metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Zorlu Enerji 2020 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 27 Nisan 2021 Salı günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,• 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,• Geçmiş yıllar zararları nedeniyle kâr dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,• Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,• Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişi olarak saptanmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Zeki Zorlu, Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Cem Mengi ve Sn. Bekir Ağırdır'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,• 2021 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık 240.000,-TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,• Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,• 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde a yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesinekarar verilmiştir.Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Zorlu Enerji 2020 OGK Toplantı Tutanağı 27.04.2021.pdf - TutanakEK: 2 Zorlu Enerji 2020 OGK Hazır Bulunanlar Listesi 27.04.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 27 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde (bugün) tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932619BIST