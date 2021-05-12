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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

12.05.2021 11:03



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Bugün çeşitli yazılı ve görsel iletişim mecralarında çıkan haberlere istinaden, İsrail-Filistin arasında yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle, dün gece saatlerinde Ashkelon bölgesindeki Dorad sahası yakınlarında meydana gelen patlamanın aynı bölgede bulunan %25 oranında ortağı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santrali ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bölgedeki tesislerimizde görev alan çalışanlarımızın tümünün can güvenliği ile ilgili bir sorun da bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936346


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