***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
12.05.2021 11:03
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün çeşitli yazılı ve görsel iletişim mecralarında çıkan haberlere istinaden, İsrail-Filistin arasında yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle, dün gece saatlerinde Ashkelon bölgesindeki Dorad sahası yakınlarında meydana gelen patlamanın aynı bölgede bulunan %25 oranında ortağı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santrali ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bölgedeki tesislerimizde görev alan çalışanlarımızın tümünün can güvenliği ile ilgili bir sorun da bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936346
BIST
11:251.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:258,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0444
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:2510,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:25489,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 489,99
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:25
|DGGYO
|10,69
|1.660.583
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.281.814
|% 9,95
|
|CANTE
|6,14
|50.114.541
|% 9,84
|
|GSRAY
|3,53
|172.032.856
|% 9,63
|
|SERVE
|17,99
|69.603
|% 9,03
|
|VAKFN
|11,34
|110.583.474
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|82.323.113
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,20
|69.819.581
|% -9,09
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,50
|14.972.584
|% -7,15
|
|THYAO
|13,27
|379.750.159
|% -0,60
|
|PETKM
|6,53
|235.623.039
|% -1,51
|
|KRDMD
|8,50
|203.590.879
|% -0,93
|
|EREGL
|20,14
|172.739.633
|% 0,20
|
|GSRAY
|3,53
|172.032.856
|% 9,63
|
|CEMAS
|1,42
|145.304.768
|% 7,58
|
|GSRAY
|3,53
|172.032.856
|% 9,63
|
|YKBNK
|2,11
|101.275.297
|% -0,47
|
|PETKM
|6,53
|235.623.039
|% -1,51
|
|KARSN
|4,32
|143.427.938
|% -2,04
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3216
|8,3242
|% 0,54
|
|Euro
|10,0983
|10,1021
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7288
|11,7876
|% 0,48
|
|Frank
|9,1669
|9,2221
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2123
|2,2234
|% 0,52
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-7,01
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|0,25
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PETKM, SASA
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, OYAKC, BIMAS
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 39 kaybederek (% -0.11 ) 1, 250
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, CANTE, DGGYO
-
11:40
CEMAS, YAPRK, IZMDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında