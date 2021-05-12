***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün çeşitli yazılı ve görsel iletişim mecralarında çıkan haberlere istinaden, İsrail-Filistin arasında yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle, dün gece saatlerinde Ashkelon bölgesindeki Dorad sahası yakınlarında meydana gelen patlamanın aynı bölgede bulunan %25 oranında ortağı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santrali ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bölgedeki tesislerimizde görev alan çalışanlarımızın tümünün can güvenliği ile ilgili bir sorun da bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936346BIST