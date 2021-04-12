***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar12.03.2021, 17.03.2021 ve 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteninde duyurulmuştur. SPK tarafından 12.04.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilen ihraçbelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926812BIST