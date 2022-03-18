***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
18.03.2022 18:37
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2022, 16.02.2022 ve 18.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.02.2022, 16.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 18.03.2022 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011501
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0995
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0595
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05919,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,93
|Açılış
|: 919,12
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|TRGYO
|5,59
|46.918.994
|% -4,77
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|SASA
|54,45
|959.012.073
|% 2,64
|
|KOZAL
|142,40
|826.073.028
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|ODAS
|1,61
|193.595.802
|% 1,26
|
|VAKBN
|3,46
|400.402.299
|% 1,17
|
|HALKB
|4,75
|505.012.016
|% 3,94
|
|AKFGY
|2,56
|243.042.606
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,24
|130.988.156
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7919
|14,8013
|% 0,68
|
|Euro
|16,3660
|16,3850
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,4339
|19,5314
|% 0,95
|
|Frank
|15,7755
|15,8705
|% 1,07
|
|Riyal
|3,9335
|3,9532
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,83
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,14
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,03
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,23
|