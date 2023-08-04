***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2023 17:11
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2023-04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.07.2023 ve 04.08.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 04.08.2023 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180897
BIST
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17:507.402
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 180,38
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:5026,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0472
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:5029,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2623
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:501.684,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.684,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:48
|BIENY
|68,75
|1.362.810.157
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|71.715.983
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.214
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.457.025
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.584.751
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.615.443
|% -9,94
|
|CVKMD
|320,30
|982.960.414
|% -8,07
|
|THYAO
|249,00
|12.691.119.175
|% 5,96
|
|ASTOR
|112,00
|5.848.981.732
|% -1,06
|
|EREGL
|40,96
|4.965.971.207
|% 1,39
|
|KONTR
|248,10
|4.625.564.954
|% -1,43
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|EKGYO
|8,88
|4.073.474.800
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|ISCTR
|15,96
|4.033.631.190
|% 3,91
|
|CEMAS
|3,27
|557.680.113
|% 4,81
|
|SKBNK
|3,09
|507.031.798
|% 1,31
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9801
|26,9868
|% 0,15
|
|Euro
|29,7459
|29,7735
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3666
|34,5390
|% 0,63
|
|Frank
|30,8803
|31,0664
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,14
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,38
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.993
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|0,08
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|0,66
|
Seans Raporu
17:48
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17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
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17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG