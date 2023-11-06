***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
06.11.2023 10:01
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023, 26.09.2023 ve 03.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.09.2023, 26.09.2023 ve 03.11.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 2023/67 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 03.11.2023 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214258
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|LINK
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|YAPRK
|184,80
|18.106.404
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|TDGYO
|9,36
|11.597.726
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|METUR
|12,99
|9.781.051
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|TURGG
|605,50
|42.649.922
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|DITAS
|20,32
|5.096.300
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|FENER
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|% -7,33
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|UFUK
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|21.683.628
|% -5,29
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|IHYAY
|2,51
|10.742.649
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|BRSAN
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|THYAO
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|TUPRS
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|BRSAN
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|ISCTR
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|ASTOR
|124,00
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|ZOREN
|5,40
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|YKBNK
|17,66
|1.109.043.867
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|ODAS
|11,71
|733.756.951
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|Dolar
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|Euro
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|30,6019
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|Sterlin
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|35,3706
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|Riyal
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|Gümüş ONS
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