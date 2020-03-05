***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.03.2020 16:57
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.02.2021
Ek Açıklamalar
06.02.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ZOREN_Başvuru Formu.pdf
EK: 2 ZOREN_İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824583
BIST
17:41112.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.560,88
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:416,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
17:416,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0689
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:41325,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 5,14
|Açılış
|: 325,33
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.057.360
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.217.257
|% 14,91
|
|DGATE
|9,15
|124.679.609
|% 10,24
|
|HLGYO
|1,63
|54.463.704
|% 10,14
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,05
|56.936.405
|% -8,41
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.798.697
|% -5,31
|
|THYAO
|11,79
|865.199.095
|% 0,34
|
|ASELS
|30,42
|855.214.354
|% 2,15
|
|GARAN
|10,34
|582.689.126
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,57
|319.285.474
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|317.754.676
|% 2,38
|
|ODAS
|2,15
|317.754.676
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|319.285.474
|% 0,39
|
|KARSN
|1,94
|236.611.597
|% 0,52
|
|THYAO
|11,79
|865.199.095
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,75
|181.208.584
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8517
|7,8911
|% 0,71
|
|Frank
|6,3824
|6,4209
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6199
|1,6281
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,70
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-0,36
|
Seans Raporu
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