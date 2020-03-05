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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.03.2020 16:57
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.02.2021

Ek Açıklamalar
06.02.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ZOREN_Başvuru Formu.pdf
EK: 2 ZOREN_İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824583


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Sterlin 7,8517 7,8911 % 0,71  
Frank 6,3824 6,4209 % 0,87  
Riyal 1,6199 1,6281 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.658 19,70  
Altın Gr. 325 325 5,14  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,31 17,35 0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,02  
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