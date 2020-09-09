***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı/kararları aldılar: 1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesi hükmüne istinaden Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, vadesi en fazla 5 yıla kadar çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, Türk Lirası cinsinden, azami 950.000.000 TL (dokuz yüz elli milyon Türk Lirası) tutara kadar, borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınmasına ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesine, ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalar arası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınmasına ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, 3. İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, aracı kurum ile akdedilecek sözleşme dahil sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzim ve imzalamak, ve diğer her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, 4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine 5. Borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874251BIST