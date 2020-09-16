***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.09.2020 17:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2020
Ek Açıklamalar
09 Eylül 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (16.09.2020) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875300
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
18:057,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
18:058,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
18:05475,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,35
|Açılış
|: 475,06
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|209,00
|2.468.716
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|14.309.957
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|1.003.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.239.894
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.733.405
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.160.198
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.906.603
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|93.122.334
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|171.161.096
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|775.531.072
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|554.447.537
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.457.545
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|251.863.732
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.974.771
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|198.304.864
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5057
|7,5084
|% 0,25
|
|Euro
|8,8842
|8,8897
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7199
|9,7686
|% 0,96
|
|Frank
|8,2338
|8,2834
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9945
|2,0045
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|13,95
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem