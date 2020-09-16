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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.09.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2020

Ek Açıklamalar
09 Eylül 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (16.09.2020) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875300


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YONGA 81,40 14.309.957 % 10,00  
UFUK 12,43 1.003.325 % 10,00  
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Altın Ons 1.968 1.968 13,95  
Altın Gr. 475 475 4,11  
Cumhuriyet 3.134 3.182 19,00  
Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 27,34 27,38 0,23  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,06  
B. Petrol 41,97 41,97 1,44  
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