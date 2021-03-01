***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.03.2021 18:34
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ'in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir. İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'den alınacaktır. Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914097
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
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|Açılış
|: 7,2400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7838
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 404,18
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|Önceki Kapanış
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416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2815
|7,2877
|% -1,85
|
|Euro
|8,7725
|8,7838
|% -2,07
|
|Sterlin
|10,1158
|10,1666
|% -1,89
|
|Frank
|7,9369
|7,9847
|% -2,37
|
|Riyal
|1,9386
|1,9483
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,88
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,40
|