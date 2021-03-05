***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.03.2021 17:24
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.03.2021
Ek Açıklamalar
01.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin - nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915474
BIST
17:581.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:587,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:588,9879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:58410,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 410,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:58
|YKGYO
|6,82
|30.003.866
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.564.255
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.662.752
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|FENER
|30,98
|215.746.412
|% -8,67
|
|PETKM
|5,99
|2.394.681.049
|% 1,70
|
|GARAN
|9,24
|1.480.518.961
|% -1,70
|
|THYAO
|14,76
|1.282.601.258
|% 0,27
|
|INDES
|32,10
|1.117.291.158
|% 5,31
|
|KRDMD
|7,30
|1.046.724.199
|% -0,82
|
|PETKM
|5,99
|2.394.681.049
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,46
|754.712.473
|% 1,23
|
|TSKB
|1,75
|497.357.518
|% 1,74
|
|GARAN
|9,24
|1.480.518.961
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,40
|207.985.765
|% -0,71
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5370
|7,5414
|% 0,40
|
|Euro
|8,9804
|8,9879
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,3688
|10,4208
|% -0,35
|
|Frank
|8,0686
|8,1172
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0015
|2,0115
|% 0,22
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|0,00
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|2,39
|