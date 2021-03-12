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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.03.2021 18:52



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 350.000.000,00 ABD doları (üç yüz elli milyon Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918054


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