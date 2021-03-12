***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.03.2021 18:52
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 350.000.000,00 ABD doları (üç yüz elli milyon Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918054
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0831
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0679
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05418,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,69
|Açılış
|: 418,11
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
418,72
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5530
|7,5590
|% 1,11
|
|Euro
|9,0279
|9,0444
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,4942
|10,5468
|% 0,62
|
|Frank
|8,1065
|8,1554
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0098
|2,0199
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-3,63
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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