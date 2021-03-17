***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.03.2021 15:22
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
Ek Açıklamalar
12 Mart 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (17.03.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurularda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918769
BIST
16:391.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,35
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:397,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:398,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:39417,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 417,46
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EUHOL
|3,63
|21.017.070
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.878.503
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.989.669
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.390.069
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.429.576
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.618.407
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,62
|11.526.929
|% -5,44
|
|ECZYT
|56,70
|77.943.541
|% -5,18
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|GARAN
|8,77
|1.170.841.097
|% -1,02
|
|THYAO
|14,66
|1.080.628.934
|% -0,54
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|KCHOL
|24,04
|823.498.188
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,20
|465.115.419
|% -2,22
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|GSRAY
|4,42
|653.181.539
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|409.094.078
|% -0,74
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4992
|7,5057
|% 0,27
|
|Euro
|8,9319
|8,9375
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4073
|10,4595
|% 0,34
|
|Frank
|8,0603
|8,1089
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9956
|2,0056
|% 0,25
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-3,00
|
|Tam
|2.767
|2.838
|-2,33
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-1,13
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,58
|
Seans Raporu
16:39
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16:48ECZYT
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 301 adet işlem
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16:47KERVT
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 376, 293 adet işlem
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16:46IHLGM
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 736, 600 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.66 ) 1, 356