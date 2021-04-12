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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.04.2021 17:26



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2022

Ek Açıklamalar
12.03.2021, 17.03.2021 ve 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteninde duyurulmuştur. SPK tarafından 12.04.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Yenilenebilir Ihrac Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926809


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