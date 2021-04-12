***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.04.2021 17:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2022
Ek Açıklamalar
12.03.2021, 17.03.2021 ve 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteninde duyurulmuştur. SPK tarafından 12.04.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Yenilenebilir Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926809
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,91
|Açılış
|: 455,96
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1184
|8,1204
|% -0,36
|
|Euro
|9,7024
|9,7106
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1347
|11,1905
|% -0,29
|
|Frank
|8,7888
|8,8418
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1596
|2,1705
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|12,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,12
|
|B. Petrol
|63,82
|63,82
|0,54
|
Seans Raporu
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