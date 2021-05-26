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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.05.2021 09:01



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2022

Ek Açıklamalar
13.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("ZORYEN") tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan tahviller için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 300.000.000 ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda itfa olacaktır. Tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938066


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Altın Gr. 516 516 -0,11  
Cumhuriyet 3.418 3.470 25,00  
Tam 3.402 3.487 22,45  
Yarım 1.644 1.687 10,86  
Çeyrek 825 844 5,43  
Gümüş.Ons 27,71 27,74 0,04  
Gümüş Gr. 7,52 7,52 -0,01  
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