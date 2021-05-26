***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 17.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2022Ek Açıklamalar13.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("ZORYEN") tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan tahviller için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 300.000.000 ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda itfa olacaktır. Tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938066BIST