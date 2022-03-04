***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.03.2022 08:54
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına ilişkin SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 480.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2023
Ek Açıklamalar
17.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 480.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007140
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0411
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0080
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
18:05880,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,23
|Açılış
|: 880,41
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|8,25
|157.060
|% 0,00
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% 0,00
|
|AYES
|19,40
|542.309
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,07
|5.118.277
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,89
|43.978.218
|% 0,00
|
|BALAT
|8,25
|157.060
|% 0,00
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% 0,00
|
|AYES
|19,40
|542.309
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,07
|5.118.277
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,89
|43.978.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% 0,00
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 0,00
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,00
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1404
|14,1553
|% 0,29
|
|Euro
|15,6029
|15,6360
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,8096
|18,9040
|% 0,21
|
|Frank
|15,3276
|15,4200
|% 0,17
|
|Riyal
|3,7584
|3,7773
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|0,22
|
|Altın Gr.
|880
|880
|1,22
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY