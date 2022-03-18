***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.03.2022 15:14
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.03.2023
Ek Açıklamalar
14.02.2022 ve 16.02.2022 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1 - Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011365
BIST
15:042.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,58
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
15:0414,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0986
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8211
En Düşük
14,6600
15:0416,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
15:04923,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,49
|Açılış
|: 923,69
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler15:01
|PENTA
|381,10
|42.480.660
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|12.927.890
|% 9,95
|
|CMBTN
|223,30
|35.614.652
|% 8,24
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|EUHOL
|3,21
|48.874.107
|% 7,36
|
|PKENT
|354,00
|25.085.276
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|37.609.610
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,30
|138.149.099
|% -7,21
|
|KARYE
|16,12
|10.146.263
|% -4,84
|
|GARFA
|12,41
|2.697.476
|% -4,69
|
|THYAO
|28,06
|1.811.784.311
|% 0,72
|
|EREGL
|35,96
|1.176.825.641
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,85
|1.076.287.639
|% -0,93
|
|PETKM
|8,58
|790.974.946
|% 1,42
|
|SASA
|53,90
|652.690.673
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,56
|482.514.972
|% 2,89
|
|KARSN
|4,43
|526.906.171
|% 6,24
|
|PETKM
|8,58
|790.974.946
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|293.235.906
|% 1,75
|
|AKFGY
|2,58
|209.730.666
|% 1,98
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7937
|14,8036
|% 0,69
|
|Euro
|16,3088
|16,3272
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,3956
|19,4928
|% 0,75
|
|Frank
|15,7738
|15,8688
|% 1,06
|
|Riyal
|3,9375
|3,9573
|% 0,91
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,58
|
|Altın Gr.
|924
|924
|6,60
|
|Cumhuriyet
|6.118
|6.210
|33,00
|
|Tam
|6.084
|6.238
|28,07
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|13,58
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|6,79
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,84
|