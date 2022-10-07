***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.10.2022 16:27
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK ve Borsa İstanbul'a yapılan başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.10.2022
Ek Açıklamalar
06 Ekim 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (07.10.2022) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068985
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
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3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,6450
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|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,7414
En Düşük
18,5533
18:0518,1038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 18,1600
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
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18,3521
En Düşük
18,0618
18:051.012,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.012,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
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1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5795
|% -0,02
|
|Euro
|18,0787
|18,1038
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,5344
|20,6373
|% -0,64
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.790
|6.861
|-70,00
|
|Yarım
|3.309
|3.354
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,33
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|3,91
|
Seans Raporu
18:05
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