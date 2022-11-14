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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.11.2022 10:51
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2023

Ek Açıklamalar
06.10.2022 ve 07.10.2022 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve 2022/63 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079720


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IEYHO 1,87 139.808.428 % 10,00  
CELHA 31,46 35.569.201 % 10,00  
BAKAB 55,55 23.703.449 % 10,00  
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Riyal 4,9352 4,9600 % 0,37  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -11,57  
Altın Gr. 1.051 1.051 -3,27  
Cumhuriyet 6.982 7.087 -16,00  
Tam 6.954 7.068 50,00  
Yarım 3.377 3.456 25,00  
Çeyrek 1.689 1.727 12,00  
Gümüş.Ons 21,43 21,47 -0,21  
Gümüş Gr. 12,80 12,82 -0,10  
B. Petrol 95,03 95,03 -0,96  
Seans Raporu 13:32
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