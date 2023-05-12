***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.05.2023 15:54
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanının düzeltilmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.05.2024
Ek Açıklamalar
13.02.2023 ve 14.02.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1 - Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK bülteni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150904
BIST
16:414.836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -12,04
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:4119,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0516
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:4123,8000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,3500
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,8000
En Düşük
22,9000
16:411.272,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.272,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AVHOL
|25,54
|29.254.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|70.098.753
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.456
|% 9,95
|
|ELITE
|12,36
|28.544.756
|% 8,33
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|CUSAN
|14,30
|65.817.319
|% -9,95
|
|KRGYO
|16,29
|26.576.109
|% -8,53
|
|KRSTL
|6,96
|36.447.231
|% -8,18
|
|ULAS
|15,00
|9.871.523
|% -7,86
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,44
|7.048.967.482
|% 2,41
|
|KCHOL
|99,40
|4.705.230.089
|% 2,90
|
|THYAO
|134,00
|4.366.897.387
|% -1,69
|
|YKBNK
|11,99
|3.314.532.955
|% 3,99
|
|TUPRS
|71,90
|2.739.048.538
|% 0,56
|
|ISCTR
|14,44
|7.048.967.482
|% 2,41
|
|YKBNK
|11,99
|3.314.532.955
|% 3,99
|
|EKGYO
|5,85
|1.378.562.466
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,40
|366.387.327
|% -1,64
|
|DOHOL
|9,01
|1.027.630.860
|% -2,17
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5897
|19,5983
|% 0,26
|
|Euro
|23,7000
|23,8000
|% 1,49
|
|Sterlin
|24,4394
|24,5620
|% 0,23
|
|Frank
|21,8107
|21,9421
|% 0,17
|
|Riyal
|5,2146
|5,2408
|% 0,35
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.020
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|6,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.638
|9.924
|152,33
|
|Yarım
|4.732
|4.917
|53,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|