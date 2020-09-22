***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.09.2020 17:35
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") 2020 yılı finansal planlaması kapsamında
- Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin 2020 yılı içerisinde Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım ile sayaç okuma, ödeme bildirimi ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelinin Zorlu Enerji'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876196
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,9950
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|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,20
|Açılış
|: 468,27
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.487.907
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6662
|7,6723
|% 0,53
|
|Euro
|8,9680
|8,9736
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,7262
|9,7749
|% -0,29
|
|Frank
|8,3019
|8,3519
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0384
|2,0486
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-14,19
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,82
|41,82
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005