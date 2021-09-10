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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

10.09.2021 17:39



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
  
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı  10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") 2021 yılı finansal planlaması kapsamında
 
            
-        Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin yine Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 2021 yılı içerisinde sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım ile sayaç okuma, ödeme bildirimi ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelinin Zorlu Enerji'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir. Söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmekte olup, dağıtım sistem kullanım ile sayaç okuma, ödeme bildirimi ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelleri, EPDK mevzuatı uyarınca Kurul Kararları ile belirlenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963241


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Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
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