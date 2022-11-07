***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2022 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç BölümüSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") 2022 yılı finansal planlaması kapsamındaZorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin yine Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 2022 yılı içerisinde sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım, ödeme bildirim ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedellerinin Zorlu Enerji'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir. Söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmekte olup, dağıtım sistem kullanım, ödeme bildirim ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelleri, EPDK mevzuatı uyarınca Kurul Kararları ile belirlenmektedir.2022 yılında yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında, Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Zorlu Doğal Gaz Tedarik ve Ticaret AŞ'nin Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'ye yapacağı doğal gaz satışlarının toplam tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.2022 yılında yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında, Zorlu Enerji'nin Zorlu Grubu şirketlerinden Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'ye, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Zorlu Tesis Yönetimi AŞ, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye, Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin ise Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'ye yapacağı elektrik satışlarının toplam tutarlarının Şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077485BIST