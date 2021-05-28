***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
28.05.2021 16:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
938690 numaralı açıklamamıza ilişkin İzahname ( SPK Onayına Sunulan )' nin devamıdır
Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938693
BIST
17:211.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:218,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0860
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:2110,4572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0686
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:21523,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,45
|Açılış
|: 523,70
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:21
|AVHOL
|7,15
|5.801.052
|% 10,00
|
|SRVGY
|90,85
|28.659.260
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,46
|25.927.210
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|48.046.687
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.018.494
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.408.555
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.066.454
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,94
|1.331.190.348
|% -0,25
|
|THYAO
|12,89
|963.897.419
|% -1,23
|
|EREGL
|19,14
|767.748.293
|% 1,48
|
|BIMAS
|63,55
|579.404.074
|% 5,13
|
|YKBNK
|2,15
|559.874.784
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|559.874.784
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|338.170.687
|% -0,53
|
|GARAN
|7,94
|1.331.190.348
|% -0,25
|
|TSKB
|1,33
|105.739.153
|% 0,76
|
|THYAO
|12,89
|963.897.419
|% -1,23
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5806
|8,5842
|% 1,01
|
|Euro
|10,4437
|10,4572
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,1042
|12,1649
|% 0,59
|
|Frank
|9,4886
|9,5457
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2813
|2,2928
|% 0,98
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,25
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,77
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,05
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|0,14
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:34SNGYO
Yüzde 8.45 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 066, 449 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 58 artarak (% 0.78 ) 1, 501
-
17:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVHOL, ARTI
-
17:30SNGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 913, 534 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 12, 805.00 milyon TL de