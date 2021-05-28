***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar938694 numaralı açıklamamıza ilişkin İzahname ( SPK Onayına Sunulan )' nin devamıdırŞirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938696BIST