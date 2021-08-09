***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.08.2021 16:01
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
956039 numaralı açıklamamıza ilişkin İzahname ( SPK Tarafından Onaylanan )'nın devamıdır
06.08.2021 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.08.2021 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956054
BIST
17:161.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:168,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:1610,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:16481,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,63
|Açılış
|: 481,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BRYAT
|346,60
|100.656.574
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.875.869
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.782
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.661.499
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.204
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.255.151
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.966.775
|% -9,93
|
|DOBUR
|15,66
|767.893
|% -9,11
|
|ISGSY
|9,77
|51.412.909
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,59
|29.546.460
|% -8,56
|
|GARAN
|9,20
|1.225.505.186
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.089.184.964
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.944.929
|% -0,50
|
|THYAO
|12,88
|577.815.443
|% 0,39
|
|GENIL
|14,30
|573.875.869
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,60
|400.832.052
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|471.298.526
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|1.225.505.186
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.089.184.964
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.944.929
|% -0,50
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6423
|8,6444
|% 0,33
|
|Euro
|10,1610
|10,1690
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9324
|11,9922
|% 0,14
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% 0,17
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-27,16
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-34,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|-32,42
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|-1,93
|
Seans Raporu
17:16
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 03 artarak (% 0.00 ) 1, 268
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, DAGI, TGSAS, GENIL, EMNIS, SNKRN, KAPLM, RODRG, VBTYZ, BRYAT
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17:28
EDATA, DAGI, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:28
HURGZ, FADE, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:28KTSKR
Yüzde 7.90 oranında artışla 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 919 adet işlem