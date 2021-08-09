***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.08.2021 16:11
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
956054 numaralı açıklamamıza ilişkin İzahname ( SPK Tarafından Onaylanan )'nın devamıdır
06.08.2021 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.08.2021 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956070
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