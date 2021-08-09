***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar956070 numaralı açıklamamıza ilişkin İzahname ( SPK Tarafından Onaylanan )'nın devamıdır06.08.2021 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.08.2021 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956073BIST