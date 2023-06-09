***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.06.2023 11:40
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.02.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta yayımlanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157577
BIST
14:375.559
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,73
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3723,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2873
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3725,2099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1436
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:371.481,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.481,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YAPRK
|49,08
|41.222.434
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.268.294
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.652.816
|% 9,95
|
|VKFYO
|14,37
|28.933.974
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.847.549
|% 9,94
|
|IMASM
|15,99
|809.099.259
|% -9,46
|
|KLRHO
|12,77
|150.270.051
|% -6,65
|
|ETILR
|15,70
|28.016.271
|% -5,54
|
|ENSRI
|9,05
|69.455.330
|% -5,14
|
|EKIZ
|15,75
|440.598
|% -5,12
|
|EKGYO
|7,92
|1.271.422.126
|% 0,76
|
|PGSUS
|555,40
|961.994.832
|% 2,59
|
|IMASM
|15,99
|809.099.259
|% -9,46
|
|KONTR
|153,70
|778.589.344
|% 2,60
|
|KAYSE
|16,86
|685.456.686
|% 3,56
|
|EKGYO
|7,92
|1.271.422.126
|% 0,76
|
|KATMR
|1,46
|73.782.933
|% -1,35
|
|IMASM
|15,99
|809.099.259
|% -9,46
|
|KAYSE
|16,86
|685.456.686
|% 3,56
|
|PSGYO
|7,62
|228.378.706
|% 6,57
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3802
|23,3971
|% 1,24
|
|Euro
|25,1756
|25,2099
|% 0,57
|
|Sterlin
|29,3344
|29,4815
|% 1,33
|
|Frank
|25,8758
|26,0317
|% 1,04
|
|Riyal
|6,2313
|6,2626
|% 1,37
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.480
|18,86
|
|Cumhuriyet
|9.850
|9.999
|-36,00
|
|Tam
|9.799
|10.053
|-43,05
|
|Yarım
|4.819
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,37
|0,33
|
|B. Petrol
|76,18
|76,18
|0,22
|