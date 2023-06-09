***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.02.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta yayımlanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157577BIST