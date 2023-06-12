***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.06.2023 16:27
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2023-09.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1158021 numaralı açıklamamıza ilişkin İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)'nın devamıdır
02.02.2023 ve 09.06.2023 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/684 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.06.2023 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158025
BIST
17:595.589
En Düşük
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|: -0,67%
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|Açılış
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En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.994.985
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
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|ALFAS
|407,00
|1.400.365.489
|% 10,00
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|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
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|ATSYH
|46,72
|6.424.549
|% -5,58
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|RUBNS
|21,38
|154.083.316
|% -5,15
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|VAKFN
|4,77
|95.874.184
|% -4,79
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|THYAO
|183,30
|11.777.302.207
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.597.636.142
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6404
|23,6453
|% 1,12
|
|Euro
|25,4401
|25,4714
|% 1,27
|
|Sterlin
|29,4853
|29,6332
|% 0,57
|
|Frank
|25,8974
|26,0534
|% 0,39
|
|Riyal
|6,2869
|6,3184
|% 1,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|12,98
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.828
|4.925
|56,00
|
|Çeyrek
|2.414
|2.462
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,90
|72,90
|-1,89
|
Seans Raporu
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17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
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