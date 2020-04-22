GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kâr dağıtımının yapılamayacağının 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 0 0
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 0 0

Ek Açıklamalar
24.03.2020 tarihli açıklamamıza istinaden, 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.930

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -65.126 -505.394
4. Vergiler ( - ) -92.800 0
5. Net Dönem Kârı -157.926 -505.394
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.280.262 -156.426
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839930


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.171
Değişim :  0,57% |  551,98
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
98.962 En Düşük
97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.254.062 % 10,00  
LOGO 78,65 60.971.240 % 10,00  
LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5813 8,6243 % 0,38  
Frank 7,1622 7,2053 % -0,04  
Riyal 1,8519 1,8612 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.713 26,57  
Altın Gr. 385 386 7,42  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.538 2.600 51,90  
Yarım 1.236 1.269 25,30  
Çeyrek 620 635 12,60  
Gümüş.Ons 15,01 15,04 0,13  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,05  
B. Petrol 20,39 20,39 1,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru