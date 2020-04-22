***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr dağıtımının yapılamayacağının 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 0 0B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 0 0Ek Açıklamalar24.03.2020 tarihli açıklamamıza istinaden, 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.930* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -65.126 -505.3944. Vergiler ( - ) -92.800 05. Net Dönem Kârı -157.926 -505.3946. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.280.262 -156.4267. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839930BIST