***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2021 18:07
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr dağıtımının yapılamayacağının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0653
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,51
|Açılış
|: 470,22
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|76,45
|53.841.829
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.926.988
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|35.305.866
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.742.056
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.060.972
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.529.485
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.458.273
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.682.138
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|651.214
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.489.873.549
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.389.435.956
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.150.732.918
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|348.043.496
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.292.829
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|672.956.835
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2240
|8,2278
|% -0,52
|
|Euro
|9,9350
|9,9456
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,3927
|11,4499
|% -0,62
|
|Frank
|8,9584
|9,0123
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1833
|2,1943
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,49
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,59
|65,59
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
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17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında