***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2020 15:24
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
Ek Açıklamalar
26.02.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822008
BIST
17:21111.545
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -3.626,40
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
17:216,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:216,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0851
|Açılış
|: 6,7660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7831
En Düşük
6,6963
17:21327,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,89
|Açılış
|: 327,88
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,25
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|76.772.718
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.962.284
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,82
|17.410.060
|% 12,62
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,49
|148.509.910
|% -12,98
|
|BURCE
|6,73
|4.361.171
|% -10,98
|
|IHYAY
|1,17
|102.335.790
|% -10,69
|
|SNPAM
|5,64
|1.975.184
|% -10,48
|
|BRSAN
|11,76
|180.965.821
|% -10,23
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ASELS
|28,16
|1.117.416.021
|% -2,90
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|GARAN
|10,26
|480.399.667
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|340.480.959
|% -1,97
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ODAS
|2,07
|322.418.696
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9273
|7,9671
|% 0,11
|
|Frank
|6,3467
|6,3849
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6410
|1,6492
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|15,81
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.206
|25,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|28,94
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,00
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,85
|50,85
|-1,96
|
Seans Raporu
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