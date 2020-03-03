***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2020 11:12
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
Ek Açıklamalar
26.02.2020 ve 27.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823835
BIST
14:01110.177
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 2.867,46
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:016,2017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,2070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:016,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:01319,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,25
|Açılış
|: 319,25
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,46
|20.426.108
|% 16,42
|
|NUHCM
|11,41
|7.050.416
|% 16,07
|
|SONME
|6,11
|5.292.805
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.412.221
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,02
|1.791.985
|% 14,45
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|SAMAT
|2,40
|6.640.308
|% -4,76
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|THYAO
|12,10
|570.160.084
|% 2,54
|
|ASELS
|29,24
|512.544.460
|% 3,54
|
|GARAN
|10,02
|387.001.507
|% 4,70
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,51
|231.217.452
|% 5,02
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|IHLGM
|1,37
|172.312.104
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,17
|129.247.448
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|231.217.452
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,81
|65.978.501
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9108
|7,9505
|% 0,90
|
|Frank
|6,4525
|6,4914
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6494
|1,6577
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.602
|16,72
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.116
|2.148
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|1,85
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,89
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,45
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,67
|53,67
|1,77
|