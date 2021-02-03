***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2021 18:18
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusunun Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.02.2021
Ek Açıklamalar
21.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zoren-tavan artırımı-SPK Başvuru Onay yazısı ve Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907287
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 425,21
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427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
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|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
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|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
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|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
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|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
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|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
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|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1541
|7,1600
|% -0,59
|
|Euro
|8,6027
|8,6111
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,7499
|9,7988
|% -0,61
|
|Frank
|7,9310
|7,9787
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9042
|1,9138
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,14
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
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|B. Petrol
|58,76
|58,76
|0,96
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