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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.02.2021 17:26



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.02.2021

Ek Açıklamalar
21.01.2021, 22.01.2021 ve 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 T.C. Ticaret Bakanlığı Başvuru Onay yazısı ve Tadil Metni 11.02.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909114


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