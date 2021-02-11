***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı HakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.02.2021Ek Açıklamalar21.01.2021, 22.01.2021 ve 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 T.C. Ticaret Bakanlığı Başvuru Onay yazısı ve Tadil Metni 11.02.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909114BIST