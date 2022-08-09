***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.08.2022 13:51
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR-Eurasia Rating periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A - (tr)" ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise "BB / Stabil" olarak belirlenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053436
BIST
17:302.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 34,97
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:3017,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:3018,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2641
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:301.034,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.034,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TMSN
|60,60
|120.127.302
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|386.913.104
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.609.841
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.061.490
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.342.149
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.711.325
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.518.036.779
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,55
|343.054.491
|% -9,40
|
|THYAO
|60,05
|4.494.118.500
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,39
|2.431.052.321
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,78
|1.915.715.194
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,62
|1.764.062.264
|% 4,62
|
|GARAN
|16,70
|1.750.886.292
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,62
|1.764.062.264
|% 4,62
|
|YKBNK
|5,39
|2.431.052.321
|% 2,86
|
|ZOREN
|2,68
|795.978.788
|% 3,47
|
|ODAS
|4,01
|1.189.374.428
|% -4,30
|
|ISCTR
|6,03
|1.368.669.021
|% 1,17
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8930
|17,9130
|% 0,08
|
|Euro
|18,5246
|18,5418
|% 1,44
|
|Sterlin
|21,8283
|21,9377
|% 1,21
|
|Frank
|18,9591
|19,0733
|% 1,33
|
|Riyal
|4,7472
|4,7711
|% -0,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|4,33
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.937
|7.004
|7,00
|
|Yarım
|3.380
|3.424
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,10
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-2,00
|