***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
02.11.2021 14:49
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 61,29
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973974
BIST
15:041.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,07
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
15:049,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
15:0411,0717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
15:04548,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,34
|Açılış
|: 548,23
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler15:04
|VANGD
|6,49
|30.954.182
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|129.535.204
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|135.904.410
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|19.284.202
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,30
|110.385.938
|% 8,48
|
|KRGYO
|6,66
|49.173.814
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.837.451
|% -9,97
|
|KARYE
|21,88
|102.527.105
|% -9,96
|
|BIOEN
|22,24
|289.179.545
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.817.643
|% -9,90
|
|GARAN
|10,12
|2.370.714.843
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.817.643
|% -9,90
|
|THYAO
|15,31
|930.016.746
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,82
|690.289.710
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,03
|621.319.332
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,82
|690.289.710
|% 0,71
|
|GARAN
|10,12
|2.370.714.843
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.817.643
|% -9,90
|
|AKBNK
|6,03
|621.319.332
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,03
|102.858.458
|% 0,00
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5350
|9,5388
|% 0,03
|
|Euro
|11,0657
|11,0717
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,9734
|13,0385
|% -0,15
|
|Frank
|10,4043
|10,4670
|% -0,40
|
|Riyal
|2,5338
|2,5465
|% -0,04
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,48
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.630
|3.685
|10,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,47
|
|Yarım
|1.744
|1.790
|3,13
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|-0,57
|