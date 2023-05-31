***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
31.05.2023 15:46
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ayşegül İldeniz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Cem Mengi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Başak Dalga Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Cem Mengi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Bekir Ağırdır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Bekir Ağırdır Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Cem Mengi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155019
BIST
16:374.922
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -29,79
|Açılış
|: 4.956
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|Önceki Kapanış
|: 4.951
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4.905
En Yüksek
4.982
16:3720,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2035
|Açılış
|: 20,9500
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|Önceki Kapanış
|: 20,7000
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21,0001
En Düşük
20,4442
16:3722,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2596
|Açılış
|: 22,3000
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|Önceki Kapanış
|: 22,1000
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22,5298
En Düşük
22,0192
16:371.307,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 20,04
|Açılış
|: 1.307,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:37
|AVHOL
|33,88
|179.136.586
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|186.279.327
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|18.929.052
|% 9,94
|
|CVKMD
|152,60
|246.088.733
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.894.992
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,75
|73.047.223
|% -6,62
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|GSRAY
|8,27
|472.204.900
|% -6,02
|
|THYAO
|145,60
|6.331.279.365
|% -0,95
|
|YKBNK
|10,25
|3.972.579.520
|% -0,19
|
|AKBNK
|16,23
|3.590.437.705
|% -0,86
|
|GARAN
|27,28
|3.240.553.434
|% -1,30
|
|ISCTR
|11,44
|3.010.969.151
|% -1,38
|
|YKBNK
|10,25
|3.972.579.520
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,44
|3.010.969.151
|% -1,38
|
|EKGYO
|7,27
|1.615.402.001
|% -1,76
|
|AKBNK
|16,23
|3.590.437.705
|% -0,86
|
|KOZAL
|22,56
|2.712.404.738
|% 5,42
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6937
|20,6990
|% 0,99
|
|Euro
|22,2163
|22,2804
|% 1,18
|
|Sterlin
|25,5630
|25,6912
|% 1,09
|
|Frank
|22,6486
|22,7850
|% 0,79
|
|Riyal
|5,5039
|5,5315
|% 1,30
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.308
|19,61
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.014
|9.262
|85,21
|
|Yarım
|4.427
|4.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.283
|12,00
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:53DIRIT
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 849 adet işlem
-
16:52VKFYO
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 947, 839 adet işlem
-
16:51CEMTS
Yüzde -79.57 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 391, 974 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 83 kaybederek (% -0.42 ) 5, 448
-
16:50XU100
Endeks 4, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 64, 919.00 milyon TL de