***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.10.2022 17:19
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11646 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068363
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0475
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1085
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,1953
18:051.023,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.023,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5698
|18,5799
|% -0,25
|
|Euro
|18,1990
|18,2273
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,6826
|20,7863
|% -1,44
|
|Frank
|18,6820
|18,7946
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9274
|4,9521
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.861
|6.934
|-10,00
|
|Yarım
|3.343
|3.390
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.694
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,00
|
|B. Petrol
|94,82
|94,82
|1,45
|