***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 17:23
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kazakistan'da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketimizin faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek için Şirketimizin Branch of the Joint Stock Company "Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi" in the Republic of Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818429
BIST
17:56119.893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.551,06
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
17:566,0081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
17:566,5652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
17:56304,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 304,01
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.533.004
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,37
|42.274.039
|% 17,95
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.108.759
|% 14,70
|
|TRCAS
|4,14
|671.343.861
|% 13,42
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,29
|2.061.335.564
|% 1,93
|
|GARAN
|11,94
|932.702.777
|% 1,36
|
|TRCAS
|4,14
|671.343.861
|% 13,42
|
|ASELS
|24,76
|650.873.522
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,01
|639.120.545
|% -3,83
|
|ODAS
|2,15
|531.317.587
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,32
|276.951.182
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,01
|639.120.545
|% -3,83
|
|EKGYO
|1,65
|344.135.552
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,14
|671.343.861
|% 13,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7756
|7,8146
|% 0,43
|
|Frank
|6,1271
|6,1640
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5992
|1,6072
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-3,22
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,24
|54,24
|0,97
|
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